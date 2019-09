La deuxième édition du World Cleanup Day démarre ce samedi

La deuxième levée de l’initiative ’World Cleanup Day’ (littéralement ’journée de nettoyage du monde’) aura lieu ce samedi 21 septembre. Il s’agit d’une action destinée à combattre le problème des déchets qui jonchent la planète. Appel est fait pendant 24 heures à des volontaires qui se chargent alors de nettoyer leur quartier, leur commune.

En Belgique, des milliers de citoyens ont déjà rejoint l’une ou l’autre association créée pour l’occasion et se sont engagés à venir consacrer une partie de leur samedi à réduire le nombre de déchets qui souillent leur environnement.

Le matériel de collecte de déchets (sacs, pinces, gants) sera à rassembler via les communes ou d’éventuels sponsors, avertit le site de l’organisation. La récupération des sacs pleins devra aussi être effectuée en concertation avec les communes et les villes.

Mercredi, à trois jours de l’événement, une petite quinzaine d’initiatives réunissaient chacune entre 100 et 200 engagements de citoyens volontaires à Bruxelles et en Wallonie. Des dizaines d’autres actions séduisant un nombre plus réduit de personnes sont inscrites également.

World Cleanup Day Belgium est une initiative de la Jeune chambre internationale Belgique, une organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs entre 18 et 40 ans qui s’engagent à créer un impact positif dans la société.

Plus d’informations sur https://worldcleanupday.be