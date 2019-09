Ils refusent de révéler le sexe de leur enfant de 17 mois pour le protéger des « clichés de genre »

Les parents d’Anoush, un an et demi, sont déterminés à garder le sexe de leur bébé secret. Ils espèrent ainsi le/la protéger des préjugés, pour que l’enfant puisse choisir librement son propre genre.

Même les grands-parents ignorent si Anoush est un petit garçon ou une petite fille. L’un d’entre eux a fini par le découvrir… en changeant sa couche.

Sa maman confiait à la BBC : « Il y a tellement de préjugés qui sont inconscients. Quand je suis tombée enceinte, on s’est demandé comment les atténuer… Et nous avons estimé que le seul moyen d’y parvenir c’était tout simplement de ne pas le dire aux gens ». Un choix radical qui demande une attention de tous les instants.

Pour maintenir le secret, les parents, deux jeunes britanniques, ne recourent jamais à des pronoms genrés [« les » à la place de « le » ou « la »] et l’habillent de vêtements neutres.

Poupées le matin, motos l’après-midi

Le couple a pris cette surprenante décision afin de protéger leur enfant des traitements et des préjugés genrés. « C’était difficile au début », confie la jeune maman. « Non seulement on était de jeunes parents, mais en plus, des parents avec le problème des gens qui s’énervent parce que notre bébé est de genre neutre ».

« Mais au final, ça a l’effet que l’on attendait », se réjouissent les parents. « Laisser notre bébé développer ses propres intérêts, peu importe le genre. Par exemple, si Anoush adore prendre le thé avec ses poupées le matin, Anoush est aussi fasciné/e par les motos et les machines ».

L’objectif ultime des parents est que, en grandissant sans être confrontés aux préjugés de genre, Anoush pourra librement choisir son propre genre et les pronoms qui lui conviennent le mieux.