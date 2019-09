Greta Thunberg a rencontré Barack Obama

« Toi et moi, on forme une équipe »: l’ancien président Barack Obama a reçu la jeune égérie de la lutte pour le climat Greta Thunberg à Washington, a-t-il annoncé mardi sur Twitter.

M. Obama a salué en l’adolescente de 16 ans «l’une des plus grandes défenseures de notre planète». Greta Thunberg est en visite aux Etats-Unis après avoir traversé l’Atlantique à bord d’un voilier zéro émission carbone.

L’organisation de l’ancien président, la Obama Foundation, a diffusé une vidéo de leur entrevue sur les réseaux sociaux. «Personne n’est trop petit pour avoir un impact et changer le monde, alors faites tout ce que vous pouvez», y affirme la désormais célèbre militante suédoise, gilet à capuche bleu foncé sur les épaules.

Our future will be shaped by the next generation—and @GretaThunberg isn't waiting to get started. At 16, Greta is a leading voice in the fight to save our planet. Yesterday, she sat down with @BarackObama for a conversation about how no one is too young to change the world. pic.twitter.com/7qnIXyUY8P

