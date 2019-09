Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les boissons au collagène

Les boissons au collagène font fureur actuellement, mais leur image de remède miracle est-elle justifiée ? Beaucoup s’interrogent sur les mérites de ces produits… Heureusement, cet article est là pour vous apporter quelques éléments de réponse.

Qu’est-ce que le collagène, et à quoi sert-il ?

Le collagène est une protéine essentielle présente dans le tissu conjonctif de l’homme et des animaux. Le tissu conjonctif humain est même composé à 70 % de collagène. C’est un des éléments constitutifs de la peau, des os, des tendons, du cartilage et même des dents.

Cette substance essentielle de l’organisme sert principalement à préserver la jeunesse et la fermeté de la peau. Dans le cadre du renouvellement cutané, le corps ne cesse de produire du collagène, mais cette production diminue progressivement à partir de 25 ans. La peau est plus relâchée, des rides se forment et les agressions de l’environnement ont un impact plus grand.

Un phénomène que l’on souhaite retarder le plus longtemps possible, bien évidemment ! Pour aider l’organisme à faire face au vieillissement, il est désormais possible d’ingérer du collagène pour compenser les pertes. Même si le collagène est présent en grandes quantités dans les produits animaux comme la viande et le poisson, tous les spécialistes ne sont pas sûrs que le collagène apporté par l’alimentation aie les mêmes effets bénéfiques que les compléments de collagène tels que Signasol.

Pourquoi les boissons au collagène sont-elles préférables aux crèmes ?

La peau se compose de plusieurs couches dont la plus superficielle (l’épiderme) est constituée de cellules mortes. Celle-ci est supportée par le derme, qui renferme une bonne partie des stocks de collagène de la peau. En effet, le derme assure la solidité de la peau.

Les crèmes ont tendance à hydrater uniquement les cellules mortes de la couche superficielle de la peau pendant un temps limité. La couche superficielle semble donc plus saine qu’elle n’est en réalité. Les effets sont passagers, étant donné que les crèmes ne pénètrent pas les couches profondes de la peau. Signasol, en revanche, permet d’apporter les substances actives les plus essentielles à l’intérieur de l’organisme, nourrissant littéralement la peau de l’intérieur. Une fois qu’elles sont dans l’organisme, celles-ci contribuent à la formation naturelle du collagène, favorisant ainsi le raffermissement cutané.

Saviez-vous que : l’action hydratante des crèmes se limitait généralement aux cellules mortes qui forment la couche superficielle de la peau ? Les boissons, en revanche, permettent un apport direct des composés actifs dans l’organisme.

Les boissons au collagène ont-elles bon goût ?

À vrai dire, vous avez probablement déjà ingéré beaucoup de collagène sans le savoir ! La gélatine est une forme de collagène. Le collagène est présent non seulement dans les produits animaux mais aussi dans les gâteaux, les yaourts et desserts lactés. La présence de collagène n’est donc pas forcément associée à un goût particulier.

En effet, les boissons au collagène ont toujours un goût très agréable. Grâce à leur saveur légèrement fruitée, ils peuvent être consommés sans problème chaque matin avant ou pendant le petit-déjeuner. Il est recommandé de prendre des boissons au collagène telles que Signasol le matin au petit-déjeuner, car c’est le moment où le métabolisme se remet en route ! Ainsi, vous en retirerez le maximum de bénéfices !

Quels sont les autres atouts du collagène ?

Le collagène n’est pas uniquement bénéfique pour la peau du visage, mais également pour tout le corps. Comme remarqué précédemment, on le retrouve partout ! Partout où il est présent, il contribue donc à garder une apparence saine. Ainsi il ne se contente pas d’atténuer les rides mais prévient aussi l’apparition de la cellulite et raffermit et assouplit la peau en général. Une cure de collagène peut également être excellente pour les cheveux. En effet, il a été démontré que cette substance contribuait à donner volume et éclat aux cheveux.

Certaines boissons au collagène telles que Signasol contiennent d’autres ingrédients qui présentent des avantages non seulement pour la peau, mais aussi pour le reste du corps :

La vitamine C est un ingrédient essentiel pour une peau saine.

La vitamine E contribue à protéger le capital cellulaire contre le stress oxydatif

Les vitamines B2, B6, et B12 contribuent à un métabolisme sain et équilibré.

Le zinc et la biotine sont également bénéfiques pour la peau.

Le cuivre préserve les tissus conjonctifs.

