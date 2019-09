WTA Guangzhou – Wickmayer se hisse au 2e tour du double

Yanina Wickmayer, associée à l’Australienne Arina Rodionova, s’est imposée au premier tour du double au tournoi de tennis WTA de Guangzhou, mardi en Chine. La Belge et l’Australienne ont battu les Chinoises Xinyu JIang et Qianhui Tang après 1h26 de jeu dans cette épreuve jouée sur surface dure dotée de 500.000 dollars. Menées 4-6, 2-1, elles ont profité de l’interruption de la partie à cause de la pluie pour inverser le cours du jeu. Elles ont en effet enlevé le 2e set 6-4 avant de se montrer supérieures dans le super tie-break (10/5).

Au 2e tour (quarts de finale), Wickmayer et Rodionova défieront soit les Chinoises Ying-Ying Duan et Zhaoxuan Yang, têtes de série N.2, soit la Hongkongaise Kwan Yau Ng et la Chinoise Saisai Zheng.

L’Anversoise, 29 ans et 162e mondiale, n’était pas engagée en simple. La semaine dernière, elle s’est inclinée en finale du double au tournoi de Zhengzhou, où elle faisait équipe avec la Slovène Tamara Zidansek.

Source: Belga