Mondiaux de cyclisme: la Slovénie emmenée par ses stars Roglic et Pogacar

La Slovénie aura deux atouts majeurs dans son jeu pour la course en ligne des Mondiaux de cyclisme, prévue le dimanche 29 septembre entre Leeds et Harrogate sur la distance de 285 kilomètres. En effet, elle pourra compter sur Primoz Roglic, récent lauréat du Tour d’Espagne, et Tadej Pogacar, 3e de cette même Vuelta à 20 ans à peine. Si le parcours dans le Yorkshire est davantage propice aux puncheurs qu’aux purs grimpeurs, Roglic (Jumbo-VIsma) et Pogacar (Emirates) pourraient tout de même tirer leur épingle du jeu au gré des montées répétitives, surtout au regard de leur forme actuelle.

Roglic, ancien sauteur à ski, défendra aussi les couleurs de la Slovénie dans le contre-la-montre. Il avait d’ailleurs pris la médaille d’argent il y a deux ans à Bergen, en Norvège, derrière le Néerlandais Tom Dumoulin. Quant au surdoué Pogacar, triple vainqueur d’étape sur la Vuelta, il disputera ses premiers Mondiaux. Néo-pro après avoir enlevé le Tour de l’Avenir 2018, il a étonné cette saison en remportant une étape et le classement final du Tour de l’Algarve et du Tour de Californie.

Roglic et Pogacar seront accompagnés de Grega Bole, Matej Mohoric, Luka Pibernik, Jan Tratnik (tous Bahrain-Merida), David Per (Adria Mobil) et Jan Polanc (Emirates).

Source: Belga