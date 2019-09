Mertens défiera Hsieh pour une place en quarts de finale

Elise Mertens (WTA 24/N.9) va croiser la route de Su-Wei Hsieh (WTA 33) au deuxième tour du tournoi WTA Premier sur dur d’Osaka, doté de 823.000 dollars. Mardi, la Taïwanaise a pris le meilleur sur l’Espagnole Garbine Muguruza (WTA 26), ancienne n°1 mondiale, s’imposant 3-6, 7-6 (1) et 6-1. Mertens et Hsieh se sont affrontées à deux reprises sur le circuit, chaque fois en 2018 et chacune ayant remporté un match. La Limbourgeoise s’était imposée en demi-finales sur la terre battue de Rabat avant d’abandonner en quarts de finale à Tianjin à cause de douleurs au bras. « Su-Wei sait un peu tout faire avec une balle, des slices, des amorties. On ne sait jamais à quoi s’attendre avec elle », a prévenu lundi Mertens.

En cas de qualification pour les quarts, la N.1 belge rencontrera l’Américaine Sloane Stephens (WTA 14/N.3) ou l’Italienne Camila Giorgi (WTA 54).

Pour son premier tournoi après son quart de finale à l’US Open, Mertens devait initialement affronter au premier tour Anastasija Sevastova (WTA 18), tête de série N.6, mais la Lettone, qui l’avait battue à Roland-Garros, a déclaré forfait en raison de problèmes digestifs.

Source: Belga