Cartoon Forum 2019 à Toulouse – Quelque 40 pc des séries d’animation présentées à Toulouse financées après le forum

Quelque 40 pc des projets présentés à Toulouse « se bouclent et se financent totalement » après leur passage au Cartoon Forum, plus grand rendez-vous européen dédié à la coproduction de séries d’animation pour la télévision et les nouvelles plateformes, a fait savoir mardi Marc Vandeweyer, directeur général de l’association Cartoon, basée à Bruxelles. « Pas nécessairement juste à la fin du forum, parfois cela prend trois à six mois, voire plus. » Environ 80 projets sont sélectionnés chaque année (sur quelque 150 candidatures) pour se soumettre au jeu des séances de pitchs (courtes présentations, ndlr), avec en vue pour les producteurs européens la possibilité d’accélérer le financement de leurs séries, de trouver des partenaires de co-production, ainsi que d’attirer l’attention des acheteurs européens et internationaux.

« On se rend bien compte que la sélection est importante pour les producteurs car, s’ils ne sont pas retenus, le projet démarre très mal son existence », explique Marc Vandeweyer. « Lors de la sélection, des professionnels du métier estiment donc si l’idée à des chances d’aboutir commercialement, y compris en exportation », poursuit le directeur, précisant que la chance de participer est aussi donnée à de plus petites structures.

La tendance est par ailleurs depuis quelques années au transmédia. « Le monde bouge. Les modes de consommation des contenus audiovisuels évoluent. Les gens de l’animation se sont adaptés tout le temps. Ce sont les gens les plus flexibles au monde », estime Marc Vandeweyer. « Au départ, on était quand même avec le cellulo et l’animation sur papier et à la main, et on est arrivé vers plein de techniques différentes. Et maintenant c’est au niveau des axes de diffusion que cela change: donc quand on planche sur une série, on doit dorénavant décliner cela sous forme transmédia (réseaux sociaux, jeux vidéos,…). »

Depuis sa création en 1990, le Cartoon Forum a permis à 782 séries d’obtenir des financements pour un total de 2,7 milliards d’euros. Durant l’édition 2019 de l’événement, 85 projets émanant de 24 pays seront présentés, pour un budget total de 327 millions d’euros.

Source: Belga