Buizingen: Infrabel énumère plusieurs fautes dans le chef de la SNCB

Les avocats d’Infrabel, Me Laurent Kennes et Me Fanny Vansiliette, ont soutenu, mardi matin devant le tribunal de police de Bruxelles, que la SNCB avait commis plusieurs fautes ayant conduit au grave accident de trains survenu le 15 février 2010 à Buizingen. Pour ceux-ci, la première faute commise est sans aucun doute le franchissement du feu rouge par le conducteur du train. Dans ce procès, la SNCB, Infrabel et un conducteur de train sont prévenus pour avoir commis des fautes ayant provoqué une collision entre deux trains le 15 février 2010 à 08h28, à hauteur de Buizingen dans l’entité de Hal (Brabant flamand). L’accident avait causé la mort de dix-neuf personnes et fait une centaine de blessés.

« Nous ne reprochons pas un acte volontaire du conducteur mais bien un acte involontaire. Une faute d’inattention, sans doute par habitude, a été commise », a expliqué Me Laurent Kennes.

Celui-ci a ensuite contesté les dires de la SNCB selon lesquels un agent d’Infrabel était entré dans la cabine de signalisation juste après l’accident, suspectant un sabotage. « Si on accuse quelqu’un on est précis », a tonné l’avocat.

Me Fanny Vansiliette a ensuite évoqué d’autres fautes qu’Infrabel impute à la SNCB, comme les défauts d’équipement des automotrices. « Elles n’étaient pas équipées du système Memor alors que la législation de 2008 stipule que le Memor c’est désormais le minimum. Mais une période de dérogation a été accordée jusqu’en 2013. Ce n’est pas à Infrabel à autoriser ou non la mise en service de certains véhicules sur son réseau », a avancé l’avocate.

« La SNCB est aussi responsable du choix de l’automotrice ce jour-là. C’est un répartiteur de tractions de la SNCB qui était en charge du couplage des trains », a encore soutenu Me Vansiliette.

Source: Belga