Une ancienne streaker se lance en politique

Lisa Lewis, qui s’était précipitée dénudée sur le terrain lors d’un match de rugby, se lance dans la course au mayorat de la ville de Hamilton, en Nouvelle-Zélande.

Elle avait marqué les esprits pour une course d’un tout autre genre. En 2006, Lisa Lewis avait envahi le terrain lors d’un match de rugby opposant la Nouvelle-Zélande à l’Irlande, vêtue d’un simple bikini. Aujourd’hui, elle se lance dans la course à la mairie de Hamilton, quatrième ville de Nouvelle-Zélande.

Il ne s’agit pas de sa première tentative en politique. En 2010 déjà, elle s’était présentée au poste de maire de cette ville en pleine croissance. Elle avait échoué face à Julie Hardaker, rapporte LadBible.

Candidate atypique

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le CV de Lisa Lewis est plutôt atypique. Ancienne travailleuse du sexe, elle a ensuite travaillé en tant qu’organisatrice de mariage avant de nourrir des ambitions politiques. Ce lundi, elle s’est expliquée sur ce nouveau challenge dans le AM Show.

« En 2010, je n’avais pas vraiment essayé », débute-t-elle. « J’étais probablement un peu, enfin non, pas probablement, j’étais très jeune et très stupide. J’avais 30 ans. Aujourd’hui, à 38 ans, j’ai énormément gagné en maturité et j’ai beaucoup appris des expériences de la vie, y compris de toutes les choses débiles que j’ai pu faire », glisse-t-elle, en référence à sa fameuse course qui l’avait fait connaître.

«Je ne le referai certainement pas. Mais à l’époque, ça faisait partie de ma liste des choses à faire avant de mourir. Et quand je veux faire quelque chose, je suis très déterminée ». Une qualité qui, on en conviendra, correspond parfaitement au profil d’un leader politique.

Et si elle a pu être stigmatisée, la jeune femme estime tout de même que c’est grâce à cette détermination que les gens la prennent aujourd’hui au sérieux. « Quand je dis que je vais faire quelque chose, je vais au bout de mes projets », insiste Lisa Lewis.

Voilà une candidate résolument déterminée et atypique.