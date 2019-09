Ce plombier refuse qu’une dame de 91 ans le paye pour ses services

James, un plombier anglais au grand cœur, a refusé de facturer ses services à une dame de 91 ans dans le besoin. Cette retraitée est loin d’être la seule à avoir profité de sa générosité.

Dans le comté du Lancashire en Angleterre, près de Liverpool, un plombier-justicier vient en aide aux personnes dans le besoin. James, 52 ans et une générosité infinie, est venu réparer les tuyaux et la chaudière d’une dame âgée. Cette retraitée de 91 ans est atteinte d’une leucémie aiguë et dispose de peu de moyens.

Après avoir fini ses réparations, il a établi sa facture dont le montant s’élève à… 0€. Sur le papier, on peut lire : « aucune charge pour cette dame, en aucune circonstance. Nous serons disponibles 24h/24 pour l’aider et faire en sorte qu’elle vive de la manière la plus confortable possible ».

Cette pensionnée est loin d’être la seule personne vulnérable à avoir reçu l’aide de James pour faire face au froid.

« Une philosophie inscrite dans mon cœur »

Depuis qu’il a fermé sa compagnie privée pour se relancer sous forme d’ASBL, James aide des milliers de personnes dans le besoin. « Je ne veux plus voir quelqu’un d’âgé ou d’invalide, dans ce pays, à cette époque, mourir ou souffrir à cause du froid de sa maison ou à cause d’un manque d’argent pour réparer sa chaudière », déclare James au Metro UK.

Son association, Depher, fondée en 2017, récolte de l’argent grâce à des campagnes de crowndfunding et à des dons. Tout au long de l’hiver, James fournit donc ses services gratuits, ou à moindre coût, à ceux qui sont dans le besoin.

Peu importent les dettes – sous contrôle, assure James -, il préfère voir les personnes en vie, heureuses et en sécurité. « C’est ma philosophie, inscrite dans mon cœur et qui y restera toujours ».

James aimerait pouvoir développer son ASBL à l’aide d’autres plombiers. « J’en ai parlé à quelques-uns à travers le pays et ils sont tous partants ! Il manque juste… un financement ».