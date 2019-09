Des SMS pour sauver une petite fille malade dont le traitement coûte 1,9 million €

Plus de 480.000 personnes ont déjà participé à cette campagne pour sauver Pia, une jeune habitante d’Anvers touchée par une maladie génétique rare.

Elle se prénomme Pia, elle a neuf mois et souffre d’une atrophie musculaire spinale, une maladie génétique rare qui affaiblit les muscles. Il n’existe qu’un seul (nouveau) médicament pour la sauver: le Zolgensma. Sans ce médicament, la petite Pia sera probablement décédée d’ici son second anniversaire. Problème, le Zolgensma coûte extrêmement cher, environ 1,9 million €. « C’est le médicament le plus cher de la planète », écrit Ellen, sa maman, dans un post sur Facebook. En tant normal, l’enfant aurait pu participer à une étude clinique sur le médicament, mais Pia a été diagnostiquée deux semaines trop tard. Et vu que sa petite est la seule enfant en Belgique dans cette situation, Ellen n’a d’autre choix que de compter sur la générosité des citoyens pour la sauver.

Après avoir recruté 100.000 € via un crowdfunding, elle s’est rendu compte qu’elle était toujours loin du compte. Elle a donc décidé de lancer une cagnotte via SMS. En pratique, chaque citoyen est invité à envoyer « Pia » par SMS au 4666. Le message coûte 2 €, une somme entièrement reversée à la famille de l’enfant. « Lorsqu’il s’agit d’une bonne action, nous ne touchons rien pour un SMS », explique un porte-parole de Proximus au Laatste Nieuws, alors que les entreprises de télécom prennent d’habitude 50 cent par message.

Et on peut dire que la campagne connaît un succès fou! En quelques jours, ce sont plus de 480.000 SMS (il en faut 900.000 au total) qui ont déjà été envoyés. Plusieurs personnalités, dont le DJ Dimitri Vega, ont notamment relayé le message. « C’est incroyable », se réjouit Ellen pour HLN. « Un énorme merci à tous ceux qui ont envoyé un message ou qui ont fait un virement sur notre compte. Nous n’avons jamais eu autant d’espoir de pouvoir sauver Pia ».