S’investir dans un avenir durable avec TUC RAIL

Rémy Deloge est Project Engineer chez TUC RAIL et travaille sur le projet du RER. Passionné par sa fonction, il veut susciter des vocations parmi les jeunes qui arrivent sur le marché du travail.

Après ses études d’ingénieur civil, Rémy Deloge a été engagé en tant que Project Engineer chez TUC RAIL pour travailler sur le projet RER et plus particulièrement sur les travaux de la ligne entre Uccle et Nivelles. Cette ligne est symbolique pour lui, puisque c’est celle qu’il emprunte tous les jours pour aller travailler. « Les bureaux sont situés près de la Gare du Midi, c’est super facile d’accès en train ou en tout autre transport en commun », explique l’homme de 33 ans.

« Chaque jour est différent mais ce qui me plaît, c’est le contact avec les autres », nous confie Rémy. Il apprécie la bonne ambiance qui règne chez TUC RAIL. Le kicker qui a été installé dans les bureaux en est l’un des symboles. « Le bien-être des employés est quelque chose qui compte ici. La direction est d’ailleurs ouverte aux propositions d’amélioration de l’entreprise venant de ses collaborateurs », détaille Rémy. Il en a d’ailleurs fait l’expérience. Sensible au développement durable, il a monté un groupe de travail pour améliorer la durabilité au sein de TUC RAIL. Résultat : l’entreprise a décidé de bannir les gobelets à usage unique. « C’est motivant. On se sent écouté », indique Rémy.

Question mobilité et impact sur l’environnement, les employés de TUC RAIL bénéficient de nombreux avantages comme la possibilité de faire régulièrement du télétravail. Le plan cafétéria permet, quant à lui, d’échanger une prime ou un bonus contre des avantages divers comme des jours de congés supplémentaires ou l’achat d’un vélo électrique. Enfin, Rémy apprécie l’impact sociétal de sa fonction. « C’est important de travailler sur le projet du RER, car il s’inscrit dans une mobilité durable. Dans le cadre des travaux, on en profite aussi pour aménager des pistes cyclables et des parkings. En faisant ce métier, on a la possibilité d’avoir un impact sur la société. On se sent utile », explique-t-il. « On travaille pour la mobilité de demain dans une chouette ambiance et c’est très motivant », conclut Rémy Deloge.

Envie de travailler ensemble à un avenir durable ? TUC RAIL est à la recherche de différents profils. Pour en savoir plus, visitez le site jobs.tucrail.be/fr