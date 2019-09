« Les collègues de Securex se dépensent ensemble pour la bonne cause »

Pour rassembler ses collaborateurs autour d’une bonne cause, le Groupe Securex a lancé une chouette initiative : le challenge « Let’s move together for the right cause », où les activités sportives des employés de l’entreprise provenant de 5 pays se transforment en dons pour deux associations.

«Let’s move together for the right cause ». C’est le projet original et étonnant lancé le 1er août en interne par Securex. Un peu plus de 300 collaborateurs ont répondu à l’appel pour participer à ce challenge qui les rassemble autour d’une bonne cause tout en les motivant à faire de l’exercice. Le principe est simple : chaque participant fait partie d’une équipe et est invité à encoder ses différentes activités physiques dans une application dédiée. Qu’il s’agisse du nombre de pas effectués sur une journée, des kilomètres à pied, à vélo ou des heures de fitness… toutes ces activités sont converties en euros qui seront reversés à deux bonnes causes. Plus les employés se dépensent, plus ils participent à faire grimper les dons.

10.000 € pour la bonne cause

« 320 collaborateurs ont accepté de participer au projet. Notre objectif initial était de pouvoir reverser 5.000 € à Médecins du Monde. Il y a eu un tel engouement qu’après 15 jours nous avions déjà atteint cet objectif. Vu le succès, nous avons décidé de prolonger le challenge et de proposer à nos collaborateurs d’atteindre une deuxième fois le pallier de 5.000 € pour soutenir une autre association belge, KickCancer, qui finance la recherche contre le cancer des enfants », explique Gaelle Houyoux qui participe à la coordination du projet chez Securex.

Le projet prendra fin au cours de la semaine de la Mobilité qui se tiendra du 16 au 22 septembre. Durant cette semaine symbolique, les participants sont invités à opter pour une mobilité douce pour se rendre au travail. L’objectif est de terminer le projet en apothéose et de faire grimper encore un peu plus la cagnotte qui sera reversée aux associations.

Un bilan très positif

Avant même la fin du projet, Securex tire déjà un bilan extrêmement positif de cette expérience. « Nos collaborateurs ont énormément bougé pendant l’été. Sportifs confirmés ou occasionnels, chacun s’est bougé et a essayé de faire le plus d’activités possible. Ce challenge nous a permis de voir à quel point nos collaborateurs sont motivés, engagés et désirent s’investir dans des projets internes. Ils sont enthousiastes de bouger tous ensemble pour une bonne cause. Ce genre d’initiative valorise nos collaborateurs, les motive à bouger encore plus et renforce également les liens qui existent entre les 5 pays où Securex est présent », conclut Gaelle Houyoux. Le succès du challenge « Let’s move together for the right cause » est tel que Securex envisage déjà de le reconduire.

Bart Coone, Country Manager de Securex Luxembourg

« À ce jour, j’ai parcouru presque 1.000 km et récolté 126 €. Le challenge m’a permis de partager mes prestations sportives avec mes collègues et d’avoir la surprise de découvrir que certains sont parfois aussi sportifs que moi. Le plus dingue, c’est que je n’ai jamais gagné d’argent avec mon sport, mais ici je vais pouvoir récolter près de 200 € pour des bonnes causes. Incroyable ! »

Cathy Smets, Key Account Manager chez Securex Belgique

« J’ai fait du vélo, du jogging et de la marche. J’ai déjà pratiqué 9h de sport, parcouru 202 km et récolté 29 €. J’ai adoré agir pour une bonne cause tout en faisant du sport en compagnie de mes collègues. Le challenge est top et nous motive à bouger davantage, à atteindre un but commun et à faire grimper son équipe en haut du classement tout en respectant les envies et les limites de chacun. »