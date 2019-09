Elia, un exemple à suivre en matière de mobilité

Acteur majeur du secteur de l’énergie, Elia s’occupe du transport de l’énergie haute tension en Belgique. L’entreprise qui emploie plus de 1.000 personnes à travers le pays fait figure de bon élève dans le domaine de la mobilité. Et vous allez le constater, ce n’est pas un hasard.

Elia accorde une grande importance à la mobilité de ses collaborateurs. C’est probablement l’entreprise belge qui propose le plus de possibilités en la matière. Cette prise de conscience n’est pas nouvelle. Elia a décidé de prendre les choses en mains dès 2011 et de créer un plan d’action. Celui-ci repose sur trois axes : se déplacer moins, se déplacer autrement et consommer moins. En quelques années, une multitude d’initiatives ont été développées sur base de ces trois axes stratégiques.

Des sites stratégiques

Chez Elia, tout est pensé pour permettre aux employés d’avoir un vaste choix en matière de mobilité et de réduire le plus possible leur utilisation de la voiture. En tant que Compensation & Benefits Manager, Marie Van Den Hove s’occupe notamment de l’optimisation des déplacements entre le domicile et le lieu de travail des employés. Et cela commence avant tout par la localisation des sites de travail. « La première initiative consiste à bien situer nos bureaux. Quand on choisit les sites, on veille avant tout à leur accessibilité via les transports en commun », explique Marie Van Den Hove qui ajoute que tous les sites disposent de parkings à vélos, de bornes de rechargement pour les voitures électriques ainsi que des prises pour le rechargement des vélos électriques.

Au travail à vélo

Elia encourage ses collaborateurs à se déplacer à vélo. Pour cela, l’entreprise propose différentes initiatives. « Nous avons une flotte de vélos électriques qui est mise à disposition de nos employés sur nos cinq sites administratifs. Les collaborateurs peuvent les utiliser pour rentrer chez eux ou pour se rendre à une réunion qui se déroule en dehors de nos sites à Bruxelles », détaille Marie Van Den Hove. Celles et ceux qui optent pour le vélo pour aller travailler reçoivent tout le matériel nécessaire, un casque et même des cours. Lors de ces sessions, des accompagnateurs montrent aux collaborateurs les chemins qu’ils doivent privilégier pour arriver en sécurité au bureau. Enfin, les cinq sites administratifs d’Elia disposent de toute l’infrastructure nécessaire pour accueillir les cyclistes : douches, casiers, places de parking et même un petit atelier pour entretenir et réparer les vélos.

L’offre la plus large possible en termes de mobilité

Sur les sites administratifs d’Elia, 75 % à 80 % des collaborateurs se rendent au travail en transports en commun. Leur utilisation est d’ailleurs encouragée par l’entreprise. « On se rend compte que 45 % de nos collaborateurs qui ont une voiture de société utilisent d’autres moyens de transport. Nous veillons à mettre à leur disposition l’offre de transports en commun la plus large possible », explique Marie Van Den Hove.

La politique d’Elia en matière de voiture de société est quant à elle flexible depuis 2013. Un cadre peut ainsi choisir une plus petite voiture et utiliser une partie de son budget pour l’achat d’un vélo électrique par exemple. Les véhicules hybrides et électriques sont également mis en avant. En plus des bornes disponibles sur les sites, Elia prend en charge l’installation d’une borne à domicile et fournit une carte qui permet de recharger dans les stations adéquates. Enfin, les jeunes Starters qui commencent chez Elia et qui veulent une voiture de société reçoivent des cours d’eco-driving pour apprendre à consommer moins.

Des solutions pour se déplacer moins

Quand un déplacement n’est pas indispensable, Elia met tout en œuvre pour l’éviter. Les collaborateurs peuvent travailler à domicile jusqu’à deux jours par semaine. Toutes les salles de réunion sont équipées d’un système de haut-parleurs qui permet de dialoguer avec des personnes qui ne se sont pas déplacées. Elia dispose aussi de voitures de pool, majoritairement électriques, sur tous ses sites. Elles permettent aux collaborateurs qui ont des réunions en dehors de Bruxelles de quand même venir en train et d’utiliser ces véhicules électriques à partir du lieu de travail.

Semaine de la mobilité

À l’occasion de la Semaine de la Mobilité, Elia va sensibiliser ses collaborateurs à la mobilité douce en les invitant à des petits déjeuners thématiques durant lesquels ils pourront s’informer, discuter et échanger leurs expériences. « Nous allons aussi permettre à ceux qui le souhaitent de tester le train et les transports en commun en mettant à leur disposition un abonnement SNCB d’un mois et des tickets STIB », ajoute Marie Van Den Hove. Ce n’est pas tout. Ce mardi 17 septembre, le parking sera aussi complètement fermé et tout le monde devra s’organiser autrement pour venir travailler.

En mettant en place une multitude d’initiatives, Elia fait partie des très bons élèves en matière de mobilité. Le gestionnaire du réseau électrique l’a compris : il faut offrir autre chose en termes de mobilité pour rester attractif, notamment auprès de la jeune génération.

Les trois axes du plan d’action Mobilité chez Elia :

Se déplacer moins

Se déplacer autrement

Consommer moins

Envie de postuler chez Elia ? Découvrez les offres d’emploi sur www.elia.jobs