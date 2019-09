Avantages mobilité en entreprise : quel avenir ?

La mobilité est au cœur des préoccupations du citoyen comme du politique. Si ce dernier peut agir sur les infrastructures, les investissements, le développement des technologies… les entreprises ont, elles aussi, un rôle à jouer pour aider les travailleurs à repenser leur mobilité.

Le dernier baromètre mobilité d’Acerta soulignait que, même si les déplacements en voiture restent majoritaires, la popularité de la voiture de société a tendance à stagner. Contrairement à celle du vélo, qui grimpe en flèche. 11 % des travailleurs allient d’ailleurs voiture et vélo pour leurs déplacements vers le lieu de travail. Les transports en commun sont eux aussi en progression.

Les constats sont similaires du côté du SPF Mobilité, qui souligne en outre que le télétravail gagne rapidement du terrain (+ 39 % depuis 2014) et que de plus en plus d’employeurs prennent des mesures en faveur de la mobilité durable. La tendance vers la mobilité durable et multimodale se dessine donc clairement, mais doucement.

La mobilité se réinvente et les entreprises belges ont définitivement un rôle à jouer en la matière. Mais avec un contexte fiscal bien particulier et des habitudes bien ancrées, quelles solutions apporter pour trouver un équilibre entre mobilité, environnement et avantage fiscaux ?

Le cash4car, un échec cuisant

Les Belges restent très attachés à leur voiture de société. Preuve en est : la mesure « Cash for car » (allocation de mobilité), permettant aux salariés de troquer leur voiture de société contre du cash, a bien du mal à rencontrer son public.

Le Cash4Car n’ayant pas fait des émules, les espoirs se sont tournés vers une autre mesure proposée par le législateur: le budget mobilité. À la différence de l’allocation de mobilité, ici, il n’est plus question de se séparer de son véhicule de société. Et c’est sans doute ce qui rend cette option plus attirante.

Flexibilité et multimodalité

Entré en vigueur au mois de mars dernier, le budget mobilité propose aux travailleurs d’échanger leur voiture de société contre un modèle plus écologique combiné à d’autres moyens de transports.

Le budget à disposition représente l’équivalent du coût annuel brut, à charge de l’employeur, du véhicule de société auquel le travailleur choisit de renoncer. Le travailleur le dépense comme il l’entend pour l’utilisation de son véhicule écologique et pour des solutions de mobilité alternatives. S’il en reste une partie, celle-ci est convertie en espèces. Flexibilité et multimodalité sont donc les concepts au cœur de ce dispositif.

La FEB (Fédération des Entreprises Belges), grande partisane de cette mesure, appelle les entreprises à mettre en œuvre ce budget mobilité. « Les travailleurs seront encouragés à analyser leurs déplacements et s’orienteront plus rapidement vers une voiture respectueuse de l’environnement, complétée par plusieurs modes de transport durables », estime la FEB.

Si de nombreux acteurs institutionnels sont convaincus de l’efficacité potentielle de ce dispositif, qu’en pensent les premiers concernés ?

Les projections divergent

Les employeurs sont de plus en plus enclins à opter pour le budget mobilité, estimait une étude du prestataire de services RH Acerta. D’après leurs chiffres, 6 employeurs sur 10 prévoient de proposer un budget mobilité à leur personnel. Côté salariés, « plus de la moitié des travailleurs sont prêts à échanger leur voiture contre de l’argent, une voiture plus respectueuse de l’environnement ou des vacances supplémentaires », assure Acerta.

Or, une étude Securex publiée mardi dernier vient contredire ces perspectives réjouissantes. Ces chiffres ont plutôt tendance à confirmer l’attachement des Belges à la voiture de société. D’après Securex, 6 travailleurs sur 10 quitteraient carrément leur job si leur voiture de société leur était retirée. Deux tiers des sondés confient en outre ne pas vouloir de ce budget mobilité. En revanche, les travailleurs qui ont des horaires flottants ou qui peuvent se permettre de télétravailler, eux, apparaissent nettement plus ouverts à cette proposition.

Solution sur mesure

Le budget mobilité, solution apportée par le législateur pour tenter de combiner mobilité durable et avantages fiscaux, n’est bien entendu pas la seule piste que peuvent suivre les entreprises pour révolutionner la mobilité. La cellule mobilité de l’UWE (Union Wallonne des Entreprises), accompagne les sociétés privées dans leur transition vers une gestion durable de la mobilité et forme les « mobility manager » de demain. Grâce à cet accompagnement et un plan d’action conçu selon leurs besoins, plusieurs sociétés en Belgique ont déjà connu leur « success story » en matière de mobilité durable : Ethias, Lampiris, Crealys,…

(or)