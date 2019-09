WTA Séoul – Greet Minnen battue au premier tour par la tête de série N.2

Issue des qualifications, Greet Minnen n’est pas parvenue à se hisser au deuxième tour de l’Open de Corée, tournoi de tennis WTA sur surface dure doté de 250.000 dollars, lundi à Séoul. La Belge de 22 ans, 122e mondiale, a subi la loi de la Russe Ekaterina Alexandrova, 39e joueuse du monde et tête de série N.2 du tournoi, s’incinant 6-4, 6-3 après 1h26 de match. La Russe de 24 ans mène désormais deux victoires à zéro contre Minnen.

Outre Minnen, trois autres Belges disputent le tableau final de ce tournoi de la capitale sud-coréenne.

Lundi, Ysaline Bonnaventure, 25 ans, 125e à la WTA, tentera d’écarter l’Américaine Jessica Pegula (WTA 78), 25 ans aussi. Alison Van Uytvanck, 62e mondiale, défiera la troisième tête de série, la Tchèque Karolina Muchova (WTA 45), 23 ans. Enfin, Kirsten Flipkens, 33 ans et 106e mondiale, jouera de son côté contre contre une autre joueuse tchèque Denisa Allertova, 26 ans, 255e à la WTA.

En double, les trois Belges engagées dans le tableau fouleront les courts dès ce lundi. Greet Minnen et Alison Van Uytvanck défieront la Kazakhe Anna Danilina et la Danoise Ulrikke Eikeri au premier tour. Flipkens, associée à la Lettone Jelena Ostapenko afin de former la première tête de série, jouera contre l’Américaine Hayley Carter et la Brésilienne Luise Stefani et pourrait retrouver la paire belge au deuxième tour (quarts de finale).

Source: Belga