WTA Osaka – Elise Mertens entame sa tournée asiatique par une victoire

La N.1 belge a débuté sa dernière partie de saison 2019 par une victoire au premier tour du tournoi de tennis WTA Premier d’Osaka, lundi au Japon. Mertens s’est imposée 6-3, 6-1 en 62 minutes contre l’Américaine de 17 ans Whitney Osuigwe (WTA 115) au premier tour de cette épreuve jouée sur surface dure et dotée de 823.000 dollars.

La Limbourgeoise de 23 ans devait initialement défier Anastasija Sevastova (WTA 18/N.6) mais la Lettone, bourreau de la Belge à Roland-Garros, a finalement déclaré forfait à cause de problèmes digestifs.

Au prochain tour, la Belge défiera l’Espagnole de 25 ans Garbine Muguruza (WTA 26), ancienne N.1 mondiale, ou la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 33), 33 ans.

Lauréate du double féminin de l’US Open en compagnie de la Biélorusse Aryna Sabalenka et d’ores et déjà qualifiée pour le Masters de fin d’année dans la discipline, Mertens disputera uniquement le simple cette semaine au Toray Pan Pacific Open.

