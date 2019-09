Wall Street voit rouge avec la flambée des prix de l’or noir

Wall Street a clôturé en baisse lundi, lestée par les inquiétudes liées à l’envolée des prix du pétrole après des attaques contre des installations en Arabie saoudite. Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a lâché 0,52%, à 27.076,82 points, après huit séances de hausse consécutives.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,28%, à 8.153,54 points, et l’indice élargi S&P 500 a cédé 0,31%, à 2.997,96 points.

Les prix du pétrole ont grimpé en flèche lundi en réaction à deux attaques d’envergure menées contre des sites pétroliers saoudiens pendant le week-end, qui ont causé une chute de moitié de la production du royaume, à hauteur de 5,7 millions de barils par jour, soit environ 6% de l’approvisionnement mondial.

Le baril de référence sur le marché mondial, le Brent de la mer du Nord coté à Londres, a bondi de 14,6%, sa plus forte progression depuis que le contrat a été formalisé en 1988. Le baril de WTI, référence du brut à New York, a grimpé de 14,7%.

« Un tel mouvement des cours du pétrole crée de l’anxiété sur les marchés », a souligné Nate Thooft, de Manulife Asset Management.

Mais, selon l’expert, « le repli est finalement assez léger. Quand des événements aussi importants se sont produits au Moyen-Orient dans le passé, on a vu des réactions bien plus importantes ».

« Cela indique que le marché se concentre sur d’autres sujets qui lui semblent plus importants, comme les perspectives de croissance ou les décisions liées à la guerre commerciale », a poursuivi M. Thooft.

Certains secteurs ont toutefois souffert de la montée soudaine des prix pétroliers et des incertitudes que celle-ci fait peser sur l’économie mondiale.

Les transporteurs aériens American Airlines (-7,3%), United (-2,8%) et Delta (-1,6%) ont ainsi fait partie des principaux perdants de la séance de lundi.

Plusieurs grandes banques américaines comme Goldman Sachs (-1,2%), Citigroup (-0,8%) et Morgan Stanley (-0,9%) ont reculé, lestées par le repli des taux sur le marché obligataire. Le rendement à 10 ans sur la dette américaine était de 1,842% vers 20H15 GMT, contre 1,896% vendredi à la clôture.

Les majors pétrolières ont en revanche vu leurs titres nettement progresser: Marathon Oil Corp a gagné 11,6%, Occidental 6% et ExxonMobil 1,7%.

