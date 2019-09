Vente de Voo : le gouvernement wallon doit entamer les procédures pour envoyer un commissaire

Le gouvernement wallon « doit entamer dès à présent les procédures pour envoyer un commissaire du gouvernement et nous demandons au conseil d’administration d’Enodia de se joindre à cette demande », a réagi lundi Muriel Gerkens, administratrice Ecolo au sein de l’intercommunale liégeoise, alors que la vente secrète du télédistributeur Voo, par Nethys, à un fonds d’investissements américain, rappelle les pires heures du scandale Publifin. Pour Ecolo, une assemblée générale d’Enodia doit également être organisée « afin de permettre aux actionnaires publics de se prononcer sur la destination des bénéfices issus des opérations de vente d’actifs de Nethys ».

L’intercommunale doit en outre « inviter les communes à une AG extraordinaire le plus rapidement possible, pour leur donner les informations nécessaires et ainsi leur permettre de se positionner anticipativement à la conclusion des opérations de vente d’actifs de Nethys ».

« Le 11 septembre dernier, le conseil d’administration d’Enodia s’organisait en vue de mettre en place un monitoring et une vérification du respect des procédures juridiques et financières dans les opérations de restructuration du périmètre de Nethys et de la vente de ses activités concurrentielles. Or, 2 jours plus tard, nous apprenons par la presse que des accords de vente de VOO au fonds d’investissement américain Providence avaient été conclus en mai et que la date limite de confirmation de cette vente est le 24 octobre prochain », a rappelé Muriel Gerkens.

Selon cette dernière, le conseil d’administration d’Enodia n’a jamais reçu de demande d’avis conforme, pourtant indispensable pour toute vente d’une filiale ou d’une sous-filiale d’une intercommunale.

« Il a donc été demandé au CA de Nethys de fournir les informations relatives à la réorganisation des activités concurrentielles, procédures, méthodes, valorisation, emploi, respect des règles de gouvernance,… Ces informations devront être vérifiées par des experts externes afin que le CA d’Enodia puisse se positionner en connaissance de cause dans les prochaines semaines via la procédure des demandes d’avis conforme », a-t-elle ajouté.

« Mais ce lundi, force est de constater que les administrateurs et administratrices d’Enodia sont dans l’incapacité de maîtriser les opérations menées par le CA de Nethys et de vérifier comment les intérêts des actionnaires publics, communes et province seront respectés », ont poursuivi Muriel Gerkens et Julien Vandeburie, lui aussi administrateur Ecolo. « Nous demandons dès lors que le gouvernement wallon entame dès à présent les procédures pour envoyer un commissaire du gouvernement et nous demandons au CA d’Enodia de se joindre à cette demande », ont-ils enfin plaidé.

Source: Belga