Vente de Voo : au parlement wallon, le cdH demande la mise en place d’une commission d’enquête

Le cdH a demandé, vendredi après-midi, la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire à la suite des nouveaux rebondissements dans le dossier Enodia (ex-Publifin) et plus singulièrement après l’accord conclu entre Nethys et le fonds d’investissement américain Providence à propos de la cession du télédistributeur Voo. « Quelles autres décisions sont prises dans le dos des communes? Il faut la clarté la plus totale et la plus rapide dans ce dossier », a affirmé le chef de groupe des humanistes au Parlement de Wallonie, François Desquesnes, en marge du débat sur la déclaration de politique régionale.

« Le rôle du parlement, c’est de contrôler. Nous estimons, aujourd’hui, qu’il y a suffisamment d’éléments inquiétants, pour ne pas dire puants, qui nécessitent le dépôt d’une proposition » portant sur la mise en place d’une commission d’enquête, a-t-il ajouté.

Vendredi, Le Soir rapportait que Nethys avait signé une offre liante pour la vente de Voo au fonds américain Providence, une opération qui s’est faite à l’insu des administrateurs de sa maison-mère, l’intercommunale liégeoise Enodia (ex-Publifin, détenue par la province et les communes liégeoises).

Ce deal serait toutefois soumis à une condition suspensive: la cession, d’ici fin octobre, par les actionnaires wallons et bruxellois du télé-distributeur Brutélé, partenaire de Nethys au sein de Voo, de leurs parts dans Enodia, ajoutait le quotidien.

