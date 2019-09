La RTBF et Panique! en lice pour les Cartoon Tributes, dédiés à l’animation européenne

La RTBF et la société de production Panique! figurent parmi les quinze nommés en lice pour les Cartoon Tributes, qui seront remis jeudi à l’occasion du Cartoon Forum de Toulouse, rendez-vous européen incontournable en matière de coproduction de séries d’animation. Les Cartoon Tributes sont décernés chaque année aux diffuseurs, investisseurs/distributeurs et producteurs ayant eu une influence dynamique et positive sur l’industrie européenne de l’animation au cours de l’année écoulée. La RTBF, via sa marque Ouftivi destinée au jeune public, est retenue dans la catégorie « Diffuseur de l’année ». « La chaîne ne diffuse aucune publicité et fournit du contenu pour les enfants de 3 à 12 ans et pour toute la famille, stimulant la créativité, les bonnes valeurs, et développant leur pensée critique », estiment les organisateurs du Cartoon Forum. « L’ADN de Ouftivi est d’éduquer, de divertir, d’informer et de rendre les enfants autonomes avec une touche d’originalité. »

De son côté, Panique!, créée par Vincent Tavier, Vincent Patar et Stéphane Aubier, est nommée dans la section « Producteur de l’année ». La société est notamment connue pour avoir produit « Panique au Village » (série et long métrage), « La Bûche de Noël », « La Rentrée des classes » ou encore « La Foire agricole ».

Au total, 15 entreprises sont nommées pour les Cartoon Tributes, cinq par catégories. « La France arrive en tête avec quatre nominations, suivie par la Belgique et l’Allemagne avec deux nominations chacune. La République Tchèque, la Finlande, l’Italie, l’Irlande, la Pologne, l’Espagne et le Royaume-Uni sont aussi présents avec chacun une nomination », précisent les organisateurs.

Créé il y a 30 ans par l’association Cartoon, basée à Bruxelles, le Cartoon Forum accueille chaque année quelques 1.000 producteurs, investisseurs, diffuseurs et autres partenaires actifs dans la production de séries d’animation européenne pour la télévision et les nouvelles plateformes.

Source: Belga