Forte émotion en Espagne après le meurtre de trois femmes

Le triple meurtre commis lundi par un homme, qui a tué sa femme, sa belle-soeur et sa belle-mère devant ses enfants de 4 et 7 ans, a provoqué une forte émotion en Espagne. Ce triple crime a eu lieu à Valga, en Galice, dans le nord-ouest du pays. L’homme de 44 ans, en instance de divorce, a tué avec une arme à feu sa femme de 39 ans, qui s’apprêtait à amener les enfants à l’école, avant de tuer la soeur et la mère de celle-ci, a-t-on appris auprès de la préfecture de Galice.

Ces trois meurtres « ont été commis devant » les enfants du couple, a précisé à la presse Javier Losada, représentant de l’Etat en Galice, précisant que l’homme avait pris la fuite avant de se rendre.

Aucune plainte n’avait été par le passé déposée à son encontre par sa femme, selon M. Losada.

Ce triple meurtre a provoqué une avalanche de condamnations, en particulier de la part de la classe politique dans un pays où la lutte contre les violences conjugales est une cause nationale depuis l’adoption d’une loi contre la violence de genre en 2004.

« Terrible. Trois femmes d’une même famille assassinées (…) victimes de la violence de genre. (…) Nous ne nous arrêterons pas avant d’avoir mis fin au machisme criminel qui massacre des femmes », a dénoncé sur Twitter le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez.

En incluant la femme tuée lundi (mais pas sa soeur et sa mère), 41 femmes ont été tuées cette année en Espagne par leur conjoint ou ex-conjoint, selon le gouvernement. Sur l’ensemble de 2018, elles ont été 48.

source: Belga