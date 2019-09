Elections législatives en Israël – Trump s’attend à des élections « serrées » en Israël

Le président des Etats-Unis Donald Trump a dit lundi s’attendre à des élections législatives « serrées » en Israël, à la veille d’un scrutin qui s’annonce à risque pour Benjamin Netanyahu. « C’est du 50/50 », a-t-il jugé au sujet de ces élections aux airs de référendum sur le sort du Premier ministre Benjamin Netanyahu, dont il est très proche.

Le locataire de la Maison Blanche avait apporté samedi son soutien à la difficile campagne de réélection du Premier ministre israélien à l’occasion d’un échange téléphonique entre les deux hommes.

M. Trump avait alors dévoilé leurs discussions sur un possible traité de défense commune, qu’il espère pouvoir continuer après le scrutin israélien.

« J’attends de pouvoir poursuivre ces discussions après les élections israéliennes, quand nous nous retrouverons » à l’Assemblée générale de l’ONU la semaine prochaine, avait ajouté le milliardaire républicain.

Réagissant sur Twitter à ces propos, le Premier ministre israélien avait remercié son « cher ami » Donald Trump.

Des sondages de différents médias agrégés créditent le Likoud (droite) de Benjamin Netanyahu, au pouvoir sans interruption depuis dix ans, et la formation Kahol Lavan (« Bleu-blanc », les couleurs du drapeau israélien) de l’ancien chef de l’armée Benny Gantz, de 32 sièges chacun sur les 120 de la Knesset.

M. Netanyahu avait promis la semaine dernière d’annexer l’ensemble des colonies juives dans la vallée du Jourdain, langue de terre stratégique qui représente environ 30% de la Cisjordanie occupée, s’il remportait les élections.

Si la colonisation par Israël de la Cisjordanie occupée et de Jérusalem-Est s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967, elle s’est accélérée ces dernières années sous l’impulsion de M. Netanyahu et de son allié américain Donald Trump.

