Décès de Vic Vogel, pilier du jazz au Canada

Pilier du jazz au Canada, ayant joué avec Édith Piaf, Céline Dion, Michel Legrand, Oscar Peterson, Ella Fitzgerald ou encore Dizzy Gillespie, le Montréalais Vic Vogel est décédé lundi dans la métropole québécoise à l’âge de 84 ans, a annoncé sa famille. « Monstre sacré de la musique jazz canadienne », ce pianiste, chef d’orchestre et compositeur s’est éteint « dans sa demeure de Montréal aux côtés de sa maîtresse », en l’occurence « son piano Steinway sur lequel il a joué depuis l’âge de 16 ans », a annoncé sa famille dans un communiqué.

Dès l’âge de 14 ans ce fils d’immigrés hongrois, musicien autodidacte, commence à se produire dans les cabarets montréalais et dirige son premier ensemble en 1960, à 25 ans, au légendaire club Chez Paré.

En 1968, il crée « Le Jazz Big Band », qu’il a dirigé jusqu’à son décès.

« Considéré comme étant le +meilleur big band de l’industrie+ dans les années 1980, ce groupe a enregistré plusieurs albums dont +Vic Vogel and the Awesome Big Band+, qui s’est hissé au palmarès du Billboard américain en 1987 », rappelle sa famille.

Ses proches relèvent en outre que « son oeuvre compte plus de 2.000 pièces (…) que ce soit pour le théâtre, la télévision, la radio, les orchestres symphoniques ou les multiples ensembles de jazz qu’il a dirigés ».

« On estime à plus de 10.000 le nombre de prestations que Vic Vogel a présentées au cours de ses 70 ans de carrière », note le communiqué.

Un hommage lui sera rendu à Montréal « prochainement », a conclu sa famille.

