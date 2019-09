Attaque de drones en Arabie – Des frappes américaines « aggraveraient la situation », prévient le chef d’Amnesty

Le secrétaire général d’Amnesty International a prévenu lundi, dans un entretien avec l’AFP à Washington, qu’une intervention militaire américaine en réponse aux attaques contre l’Arabie saoudite ne ferait qu’aggraver « une situation déjà mauvaise » au Moyen-Orient. « Il est temps de stopper l’effusion de sang », a lancé Kumi Naidoo, à la tête depuis un an de l’organisation de défense des droits humains. « Parler d’une intervention militaire en ce moment ne ferait qu’aggraver une situation déjà mauvaise », a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis mettent en cause plus ou moins directement l’Iran pour les attaques de samedi contre des installations pétrolières saoudiennes, et menacent de riposter, y compris militairement.

Kumi Naidoo a appelé à retenir les leçons de l’invasion américaine de l’Irak en 2003 sur la base d’accusations erronées de détention d’armes de destruction massive. Cela a « engendré la catastrophe actuelle, pas seulement en Irak mais aussi dans les pays voisins ».

« Des dirigeants politiques peuvent choisir la guerre par opportunisme si ça peut les aider lors des élections », a-t-il estimé, sans viser les responsables américains en particulier. « Je ne fais pas de différence entre les pays. Je pense qu’il y a beaucoup trop de pays qui se plaisent à alimenter les bruits de bottes en ce moment. »

Plutôt que d’enflammer la poudrière du Moyen-Orient, le militant sud-africain des droits humains estime que la communauté internationale devrait au contraire redoubler d’efforts pour mettre fin à la guerre au Yémen, où une coalition militaire dirigée par Ryad soutient le gouvernement face aux rebelles Houthis appuyés par Téhéran.

« La violence atroce que les gens endurent, ainsi que les bombardements d’hôpitaux, la destruction d’infrastructures de distribution d’eau, et ainsi de suite, tout cela aurait tout simplement dû cesser grâce à un peu de volonté politique », a-t-il souligné.

« Malheureusement, il semble que certains gouvernements, pour peu qu’ils soient alliés des Etats-Unis, comme l’Arabie saoudite, parviennent à passer à travers les mailles du filet malgré les accusations de meurtre », a-t-il déploré.

Donald Trump a réaffirmé son alliance stratégique avec Ryad malgré l’assassinat, en 2018, du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dont le Sénat américain a pourtant imputé la responsabilité au prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane. Le président américain a aussi confirmé le soutien aux Saoudiens dans la guerre au Yémen contre l’avis du Congrès.

source: Belga