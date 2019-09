Nagui clashe Gims en pleine émission

L’animateur a lancé une pique à l’encontre du chanteur et de son travail lors de son émission « Tout le monde veut prendre sa place ». Pas sûr que ses commentaires ont plu à l’artiste, de nature plutôt susceptible…

Nagui a l’art de faire passer ses messages, mêmes piquants, sur le ton de l’humour. Lors de son émission « Tout le monde veut prendre sa place », ce dimanche, il a posé la question : « Qui chante ‘La Même’ en duo avec Maître Gims ? » La candidate interrogée a donné la bonne réponse, cash. Il s’agissait bien entendu de Vianney, et la chanson avait cartonné. L’animateur a profité de cette question pour dire clairement ce qu’il pensait de celui qui se fait désormais appeler « Gims ».

« Il ne fait que dormir »

Après avoir validé la réponse, Nagui a commenté la collaboration des deux artistes : « Vianney avait déclaré en interview : Maître Gims a d’excellentes idées, il a des fulgurances. Il est posé, ne parle pas beaucoup, puis d’un coup il a une super idée. Il est gentil. »

Après avoir cité son ami, Nagui ne s’est pas privé de donner son propre point de vue sur Gims et sa méthode de travail. « La réalité, c’est qu’il dort dans le studio, de temps en temps il se réveille, il fait : ‘Et si on faisait ça ?’ Et il se rendort », balance l’animateur. Et d’admettre tout de même : « Mais ça marche, ça fait des gros succès, une belle carrière. »

Gims interrompt sa carrière

Or, c’est cette « belle carrière » le chanteur a justement annoncé mettre en pause, le temps de se recentrer sur ses enfants et sa ville de famille. « Je crois que je vais m’arrêter en fin d’année parce que j’ai envie de profiter », avait-il confié au micro de France Info.

« Chaque fois que je rentre je découvre mes enfants, je découvre des nouvelles choses que j’ai ratées. Je n’étais pas là et ça, on ne peut pas le rattraper », admettait-il. « Tu peux perdre de l’argent et décaler une date pour récupérer l’argent plus tard. Mais les enfants qui grandissent et le temps qui passe, c’est autre chose ».