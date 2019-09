Elle affirme gagner 90.000 € par an en publiant des photos de sa langue

Une influenceuse touche environ 90.000€ par an en postant des photos de sa langue.

Mikayla Saravia est une jeune Américaine de 21 ans qui comptabilise plus de deux millions d’abonnés sur Instagram. Sa particularité? Une langue qui mesure une quinzaine de centimètres. Pour gagner de l’argent, la jeune femme poste quotidiennement des photos de son organe, le plus souvent dans des positions suggestives ou en lingerie. Parfois, elle déguste une glace. À d’autres moments, elle compare sa langue avec celle d’un cheval.

Et cela semble marcher… D’après LADBible, elle serait payée entre 900€ et 3.000€ par photo postée. Capitalisant sur son succès, elle a même lancé sa propre application via laquelle il est possible d’acheter de nombreux produits personnalisables à son effigie, passant des t-shirts aux sextoys. « L’année dernière j’ai touché 45.000€. Et je vais faire mieux cette année car j’ai déjà doublé cette somme (…). Je fais également des publicités et je monétise des vidéos sur Youtube », explique-t-elle.

Derrière son côté provoquant, Mikayla Saravia affirme avoir « les pieds sur terre ». « Certaines personnes pensent que les gens avec beaucoup de followers sont arrogants, mais je suis plutôt terre à terre », conclut-elle.