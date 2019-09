Tour d’Espagne – Primoz Roglic, premier Slovène vainqueur d’un grand tour

Primoz Roglic (Jumbo-Visma), qui a remporté dimanche le Tour d’Espagne, est devenu le premier Slovène vainqueur d’un grand tour cycliste (Giro, Tour de France et Vuelta). La Slovénie, indépendante depuis 1991, est le 14e pays dont un représentant a remporté le Tour d’Espagne, et le 5e pays ne comptant qu’une victoire sur la Vuelta, après l’Irlande (Sean Kelly en 1988), Kazakhstan (Alexandre Vinokourov en 2006), la Russie (Denis Menchov en 2007) et les Etats-Unis (Chris Horner en 2013).

L’Espagne détient le record avec 32 succès, le dernier signé Alberto Contador en 2014. Suivent la France (9 victoires) et la Belgique (7 victoires).

Les victoires belges au Tour d’Espagne ont été décrochées par Gustaaf Deloor, vainqueur des deux pemières éditions de la Vuelta en 1935 et 1936, Edouard Van Dyck (1947), Frans De Mulder (1960), Ferdinand Bracke (1961), Eddy Merckx (1973) et Freddy Maertens (1977).

Source: Belga