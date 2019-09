Messi reprend l’entraînement au Barça, Dembélé partiellement

Le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi, de retour de blessure, a repris dimanche l’entraînement collectif, a annoncé le club catalan à deux jours d’un choc européen à Dortmund, tandis que le Français Ousmane Dembélé a partiellement recommencé à travailler avec l’équipe première. « Messi s’entraîne avec le groupe et Ousmane Dembélé a effectué une partie de la séance avec le groupe », a écrit le Barça sur son compte Twitter, publiant une photo où on voit l’Argentin et le Français participer à un exercice aux côtés d’Antoine Griezmann.

Ce retour de Messi, blessé à un mollet début août, est une excellente nouvelle pour le club catalan, même si l’entraîneur blaugrana Ernesto Valverde avait jugé vendredi « difficile » que le quintuple Ballon d’Or puisse être opérationnel dès mardi contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions.

Dembélé, pour sa part, s’est blessé mi-août à une cuisse et son club tablait sur cinq semaines d’absence. Il pourrait donc faire son retour samedi prochain à Grenade en Championnat d’Espagne, ou bien le mardi suivant contre Villarreal.

En l’absence de Messi et de Dembélé, le Barça s’est régalé samedi soir au Camp Nou contre Valence, battu 5-2 avec un doublé de Luis Suarez ainsi qu’un but et une passe décisive du jeune prodige Ansu Fati, 16 ans.

Versé dans le groupe F de la Ligue des champions, le club catalan aura fort à faire face à Dortmund, l’Inter Milan et le Slavia Prague.

Source: Belga