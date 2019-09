Ironman du Pays de Galles – Succès du Français Guilloux et de la Britannique Mitchell, Alexandra Tondeur abandonne

Alexandra Tondeur, championne du monde ITU de longue distance et d’Europe ETU de moyenne distance en titre, a été contrainte à l’abandon peu après sa mise à l’eau, dimanche lors de l’Ironman du Pays de Galles disputé dnas le Pembrokeshire à l’extrême ouest du territoire. En proie à des problèmes de combinaison, la Stéphanoise a jeté l’éponge à mi-parcours de la natation. La victoire, et la qualification qui y était assortie pour l’Ironman d’Hawaii en 2020, est revenue au Français Arnaud Guilloux, chez les messieurs, et à la Britannique Simone Mitchell, chez les dames. Guilloux a parcouru les 3,8 km de nage, 180 km de vélo et le marathon (42,195 km) en 8h48:06. Il a devancé l’Autrichien Maximilian Hammerle (8h57:58) et l’Allemand Fabian Rahn (9h00:09). L’ancien cycliste professionnel allemand Stefan Schumacher a échoué au pied du podium, en 9h02:11.

Comme Guilloux, la Britannique Simone Mitchell a signé son premier succès sur Ironman. Elle a réalisé un nouveau record du parcours en 9h41:52, et pris le meilleur sur la Française Manon Genet (9h52:28) et sur sa compatriote Laura Siddall (9h59:36).

.

Source: Belga