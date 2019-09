Formation fédérale – Sander Loones (N-VA) voit du positif dans les propos de MM. Marcourt (PS) et Crucke

Le député fédéral Sander Loones (N-VA) a jugé positives, dimanche sur la VRT, les dernières prises de position publiques de Jean-Claude Marcourt (PS) et Jean-Luc Crucke (MR), qu’il voit comme des jalons sur la voie d’un débat communautaire. « Il est remarquable de constater qu’en Wallonie, on commence à faire la même analyse. Ils veulent aller de l’avant et ils voient aussi que s’ils veulent s’attaquer à leurs propres problèmes, ils doivent le faire avec leurs propres solutions », a commenté M. Loones. Celui-ci considère les déclarations des deux ténors PS et du MR comme « une étape pour progresser vers ce débat communautaire ».

Samedi, dans son discours pour les Fêtes de Wallonie, le nouveau président du Parlement wallon Jean-Claude Marcourt, par ailleurs promu négociateur PS pour le fédéral, avait appelé la Wallonie à « prendre son destin à bras-le-corps ».

Il avait dit constater que, « les réalités, modes de vie, de penser, de voter s’éloignent davantage, chaque jour qui passe, d’un côté à l’autre de la frontière linguistique » et qu’il appartient « aux femmes et aux hommes politiques de ce pays de chercher des solutions équilibrées et efficaces pour le bien-être de l’ensemble de la population ».

« Je ne dis pas qu’il faut ouvrir le chantier d’une nouvelle réforme de l’État alors que la sixième réforme est loin d’avoir été entièrement digérée », avait-il toutefois nuancé.

Sur la VRT dimanche midi, Jean-Luc Crucke, vice-président MR, n’a pour sa part pas exclu que les partis politiques s’engagent dans des pourparlers communautaires, pour autant que ceux-ci ne portent pas sur le confédéralisme ni la scission du pays. « Les portes doivent toujours rester ouvertes pour trouver la meilleure solution possible pour la Belgique », a-t-il commenté, tout en soulignant que le communautaire n’était pas une priorité.

Le PS et le MR sont les deux seuls partis francophones encore associés à l’actuelle mission royale d’information conduite par Johan Vande Lanotte (sp.a) et Didier Reynders (MR), aux côtés de la N-VA, du CD&V, de l’Open Vld et du sp.a.

Source: Belga