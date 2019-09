Christophe Corbiaux remporte sa 8e Échasse d’or à Namur

Christophe Corbiaux a remporté dimanche, pour la 8e fois, l’Échasse d’or au terme d’un long combat sur la place Saint-Aubain à Namur. Sur ses échasses rouge et blanc représentant l’équipe des Avresses, il détrône son… père en tant que détenteur du plus grand nombre de victoires au célèbre combat des Fêtes de Wallonie. Plusieurs milliers de personnes étaient présentes pour assister à cet événement qui est l’un des moments forts des festivités.

Dans une chaleur étouffante, les Avresses ont rapidement pris le dessus sur les Mélans, reconnaissables à leurs échasses noir et jaune. Cela a ensuite été du chacun pour soi au sein des rouge et blanc. Christophe Corbiaux s’est finalement retrouvé seul face à son cousin Jérémy Frippiat, dernier vainqueur, avant de prendre le dessus dans une lutte finale qui n’a pas duré plus d’une minute.

Le dernier sacre de Christophe Corbiaux remontait à 2014.

« C’est toujours un immense plaisir de remporter ce combat », a-t-il déclaré. « Cette victoire est aussi symbolique, puisque je bats le record de mon papa, dont c’était le dernier combat en tant qu’échasseur ». Derrière, la relève arrive. « Mes trois enfants sont déja sur les échasses », sourit le vainqueur.

Les échasseurs sont un symbole du folklore namurois depuis plus de 600 ans. Le combat vit s’opposer Avresses et Mélans. A l’origine, les Mélans étaient les échasseurs du centre de la ville et les Avresses ceux des villages alentours. Pour la 52e fois, les deux équipes se disputaient l’Echasse d’or. Les Avresses ont décroché leur 39e succès.

Les responsables des Echasseurs namurois espèrent toujours voir leur candidature au titre de patrimoine mondial de l’Unesco retenue en 2021.

Source: Belga