Belgian Men Hockey League – Léopold et Dragons battus en ouverture, le Watducks seul rescapé des favoris

La Belgian Hockey League a déjà livré ses premières surprises après sa journée d’ouverture, dimanche après-midi. Dans le groupe A, le Lépold, champion en titre, s’est fait surprendre à domicile 2-3 par l’Orée, alors que le Dragons, multiple lauréat du championnat ces dernières saisons, est revenu bredouille de son déplacement à La Gantoise, battu 3-1 à la Noorderlaan. Seul le Waterloo Ducks, facile vainqueur 6-0 de l’Antwerp dans la poule B, a tenu honneur à son rang de favori, alors que le derby anversois entre le Beerschot et l’Herakles s’est soldé par un partage 1-1. Pointé comme l’un des principaux candidats à sa succession pour le titre, le Léopold, pourtant renforcé par les Red Lions Tom Boon et Maxime Plennevaux durant l’entre-saison, était mené 0-2 par l’Orée après le premier quart-temps (buts de Tomi Domene sur pc et Alexandre de Paeuw). Les champions en titre sont néanmoins revenus dans leur partie avant la pause, réduisant l’écart par Arthur Verdussen et égalisant peu après via Tom Degroote. Les Woluwéens ont empoché les trois points en fin de partie sur une action initiée par le Franco-Belge Charles Masson et ponctuée par l’Irlandais Jeremy Duncan.

Dans le groupe A, outre la défaite du Dragons à Gand, notons également les débuts difficiles des promus de Namur, battus 9-1 au Braxgata de Loïck Luypaert et de l’Espagnol Alex Casasayas, auteur d’un triplé.

Dans la poule A, le Waterloo Ducks est sorti seul vainqueur de la journée. Louvain et le Racing, d’une part, et le Beerschot d’Arthur De Sloover et l’Herakles de Nicolas De Kerpel, d’autre part, se sont en effet quittés dos-à-dos 1-1.

Vendredi, en journée avancée du groupe B en raison du premier tour qualificatif de l’Euro Hockey League, le Beerschot recevra le Racing et l’Herakles accueillera le Waterloo Ducks.

