Un chien à trois pattes secouru par un homme amputé

Une pauvre chienne, qui a vécu durant des années maltraitée et affamée en Turquie, a été recueillie par un britannique généreux. Blessé à la suite d’un accident, celui-ci a dû être amputé d’une jambe.

Décharnée, blessée, amputée d’une patte. Au refuge, Popsey était délaissée de tous les visiteurs, tous à la recherche « d’un chien parfait ». Mais pour John, « dont la vie a changé à jamais » lorsqu’il a perdu sa jambe en 2016 à la suite d’une chute, leur alliance était une évidence.

Il en a entendu parler de Popsey par une secouriste volontaire d’un refuge britannique. Celle-ci lui a raconté comment elle avait été abandonnée, avec de terribles blessures, y compris une « patte pourrie » qui avait dû être amputée. Popsey avait été prise en charge par un centre turc en 2016. Ne trouvant pas preneur, ce dernier avait contacté le refuge britannique (où travaille la secouriste) pour exposer le cas de Popsey.

« Elle me ramènera à la vie »

Lorsqu’il entend parler de Popsey, sans même l’avoir rencontrée, John savait qu’il voulait la recueillir. « Après ce qu’il s’est passé, elle a besoin de protection. Même si je n’ai qu’une jambe, je vais me battre pour elle », a-t-il déclaré au Metro UK. « Je vais en prendre soin, la protéger, et elle pourra me sauver en retour ».

« Elle me forcera à me lever, pour la nourrir ou aller faire une promenade… Je n’ai plus beaucoup de raisons de sourire, depuis l’accident- et l’amputation qui a suivie. Le co***** qui l’a négligée m’a donné une raison de me lever tous les jours. Je suis impatient de la rencontrer, qu’elle puisse me ramener à la vie ».

Pour faire venir Popsey de Turquie et assurer ses soins médicaux, le centre a lancé une cagnotte en ligne, qui a déjà quasi atteint son objectif de 1.000 £ (1.120€).