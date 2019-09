WTA Séoul – Greet Minnen au second tour des qualifications

Greet Minnen a rejoint le 2e tour des qualifications du tournoi de tennis sur surface dure de Séoul, épreuve WTA dotée de 250.000 dollars, samedi en Corée du Sud. La joueuse belge de 22 ans, 120e mondiale et 3e tête de série des qualifications, a battu au 1er tour la Croate Jana Fett (WTA 326) en trois sets 4-6, 6-2, 6-1 et 2h11 de jeu. Greet Minnen affrontera la Sud-Coréenne Sohyun Park (WTA 701) au second tour des qualifications. En cas de victoire, elle serait la quatrième Belge dans le tableau final, après Ysaline Bonaventure, Alison Van Uytvanck et Kirsten Flipkens.

Ysaline Bonaventure (WTA 118) sera opposée au 1er tour à l’Américaine Jessica Pegula (WTA 60), tandis qu’Alison Van Uytvanck (WTA 63) aura pour première adversaire la Tchèque Karolina Muchova (WTA 43). Kirsten Flipkens (WTA 114) débutera elle son tournoi face à la Tchèque Denis Allertova (WTA 252).

Source: Belga