Tour d’Espagne – Dylan Teuns, 12e de la Vuelta, satisfait de son étape samedi et de son classement général

Dylan Teuns va terminer dimanche à Madrid 12e du Tour d’Espagne cycliste (WorldTour). Le coureur de Bahrein-Merida a encore réalisé une belle performance samedi lors de la 20e et avant-dernière étape terminant en 7e position à 1:49 du lauréat du jour, le jeune Slovène Tadej Pogacar. Dylan Teuns s’est même permis de terminer juste devant le Colombien Nairo Quintana au terme de la montée finale. Au classement général, Dylan Teuns, 27 ans, est 12e à 24:06 du Slovène Primoz Roglic, maillot rouge. Une performance qui satisfaisait le Belge.

« Je suis satisfait, et, en général, je suis content de ma Vuelta », a commenté Dylan Teuns dans un communiqué de son équipe. « J’avais deux objectifs: gagner une étape et bien figurer au classement général. J’ai pu en réussir un et bien sûr je dois être content. Au final, je fais un bon résultat au classement général. »

Dylan Teuns avait fini deuxième de la 6e étape de cette 74e Vuelta, derrière l’Espagnol Jésus Herrada, terminant au total à six reprises dans le top 10.

Pour son 5e Grand Tour, Dylan Teuns réussi son meilleur résultat au général. C’est la troisième fois qu’il dispute le Tour d’Espagne.

Source: Belga