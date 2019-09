Tour de Grande-Bretagne – Trois étapes et le classement final pour Mathieu van der Poel: « une semaine de rêve »

Le Néerlandais Mathieu van der Poel a raflé trois victoires d’étape et le classement final du Tour de Grande-Bretagne cycliste (2.HC) finissant victorieux du sprint samedi à Manchester. « C’est une semaine de rêve, c’est bien plus que ce à quoi je pouvais m’attendre », a expliqué le coureur de Corendon-Circus aussi à l’aise sur la route qu’en cyclocross ou en mountainbke. « J’étais venu ici pour parfaire ma condition et cela m’a bien réussi. Au fil des jours, je me suis senti de plus en plus fort et c’est pour ça que j’étais venu ici », a expliqué le Néerlandais. « Je peux repartir avec un très bon sentiment. Je visais une victoire d’étape, c’est donc bien plus que ce à quoi je m’attendais. Ce fut une semaine de rêve. Je vais encore courir la semaine prochaine en Belgique et je préparerai ensuite le championnat du monde où j’essaierai de faire le mieux possible. »

Mathieu van der Poel, 24 ans, va disputer la Primus Classic samedi prochain à Haacht avant de prendre la direction du Yorkshire pour les championnats du monde du 22 au 29 septembre en Angleterre.

« Cela n’a pas été une journée facile, beaucoup d’équipes voulaient nous attaquer, mais heureusement je gagne », a ajouté le Néerlandais commentant la 8e et dernière étape. « Je ne pensais jamais pouvoir gagner le général ici à cause du contre-la-montre. Et cela faisait longtemps que je n’avais plus roulé avec un vélo particulier, mais finalement j’ai fait un bon temps (terminant 6e à 12 secondes du vainqueur, ndlr). A partir de là, j’ai commencé à y croire. Aujourd’hui, c’était dur dans les 50-60 dernières kilomètres car il y a eu beaucoup d’attaques ».

Cela n’a pas empêché Mathieu van der Poel de sauter dans les roues et d’assurer avec son équipe une arrivée massive. Il s’est imposé en costaud au sprint devant son compatriote Cees Bol (Sunweb) et l’Italien Matto Trentin (Mitchelton-Scott). Côté belge, Jasper De Buyst (Lotto Soudal) termine troisième au général.

Source: Belga