RDC: 14 morts, bilan « définif » d’un accident ferroviaire dans le sud-est

L’accident ferroviaire survenu jeudi dans le sud-est de la République démocratique du Congo a fait 14 morts et 18 blessés, selon le bilan définitif donné par le gouverneur provincial rectifiant différents chiffres avancés dans un premier temps. « Bilan définitif à la suite du déraillement [d’un train jeudi]: Nous déplorons la perte de 14 vies humaines, 18 blessés dont 7 grièvement. La province assure la prise en charge de toutes les victimes », écrit dans un tweet le gouverneur de la province du Tanganyika, Zoé Kabila, frère de l’ancien président Joseph Kabila. « Veuillez corriger les chiffres erronés », a-t-il ajouté.

Jeudi, un train de marchandises qui transportait aussi des passagers clandestins a déraillé dans une zone reculée du Tanganyika. Le bilan provisoire de l’accident avait alimenté les spéculations. À Kinshasa, le ministre des Affaires humanitaires du gouvernement central, Steve Mbikayi, avait avancé un premier bilan de « 50 morts et plusieurs blessés ». M. Zoé Kabila avait contredit ce bilan en répondant à un journaliste, parlant de « 10 morts, 30 blessés et 3 wagons couchés ». Des témoins et survivants joints par la presse avançaient de leur côté un possible bilan d’une centaine de morts. La Mission de l’Onu en RDC avait de son côté indiqué à l’AFP que des Casques bleus indonésiens dépêchés sur place pour des secours avaient identifié 23 morts et 14 blessés.

Cette catastrophe qui a conduit à « la perte en vies humaines » a été évoquée vendredi à la première réunion du conseil des ministres dirigée par le président Félix Tshisekedi, selon le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement Jolino Diwampovesa Makelele. « Des enquêtes sont envisagées pour déterminer les causes exactes [du] sinistre », a-t-il ajouté à la télévision publique RTNC.

Les déraillements de train de marchandises sont fréquents en RDC où ils sont pris d’assaut par des passagers clandestins, faute d’autres moyens de transport, trains de passagers ou routes praticables.

