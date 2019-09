Jupiler Pro League – Le Club Bruges remporte le derby de la Venise du nord face au Cercle

Le Club Bruges a préparé au mieux son entrée en Ligue des champions, mercredi à domicile face à Galatasaray, en remportant samedi soir le derby de la Venise du Nord en « déplacement » au Cercle (0-2) lors de la septième journée de Jupiler Pro League. Le Club de Bruges est toujours invaincu dans ce championnat. Les troupes de Philippe Clement ont, cette fois-ci, planté une rose dans chaque période des oeuvres de Diatta (33) et de Dennis (61). À la 72e, Vanaken pensait creuser un peu plus l’écart mais son but était annulé pour une position initiale de hors jeu. Le Cercle était également tout proche de réduire l’écart lorsque le tir de Panzo finissait sa course sur le poteau de Mignolet (89).

Les « Gazelles » (14 points – un match de moins) reviennent à une unité du Standard qui s’est imposé plus tôt dans la journée sur le terrain d’Ostende. Le Cercle de Bruges (3 points) est quatorzième au classement.

Source: Belga