Euro de volley (m) – Tomas Rousseaux a vu les Red Dragons battre l’Allemagne au caractère

Les Dragons Rouges sont parvenus à battre l’Allemagne, vice-championne d’Europe, samedi lors des Championnats d’Europe de volleyball 3 sets à 2, après avoir mené 2-0. Ils ont montré leur force de caractère et ont pu compter sur le soutien du public du Palais 12 de Bruxelles, a souligné Tomas Rousseaux. « C’était un match très excitant », a déclaré l’ailier. « Après les deux premières manches, la rencontre a tourné à notre désavantage, en partie à cause de l’introduction de Ruben Schott. A la réception, nous n’avons pas trouvé de réponse. Dans un tournoi de ce niveau, c’est toujours possible, pour des raisons physiques ou par manque de concentration. En fin de compte, nous avons repris le dessus, uniquement grâce à notre force de caractère. Bien sûr, cela a provoqué beaucoup d’émotions, pour notre public qui nous a tellement encouragés. Un tel tiebreak (5e set) est toujours spécial. On peut très bien jouer au caractère. Maintenant, nous devons récupérer le plus vite possible pour le match contre l’Espagne (dimanche à 15h30 à la Lotto Arena d’Anvers. »

Source: Belga