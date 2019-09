Euro de volley (m) – La Belgique bat de justesse l’Allemagne dans son 2e match et prend la tête du groupe B

La Belgique a remporté son 2e succès en autant de rencontres au championnat d’Europe de volleyball (messieurs). Les Red Dragons ont battu l’Allemagne (FIVB 27) 3 sets à 2, après avoir mené 2 à 0 (25-23, 25-17, 22-25, 15-25, 15-13), dans un match du groupe B, samedi en début de soirée au Palais 12 de Bruxelles. La rencontre a duré 2h08. Vendredi, les Belges, 12es mondiaux, avaient dominé l’Autriche (FIVB 37) 3-0. L’Allemagne était très motivée après sa défaite 3-0 vendredi face à la Serbie.

Dans un premier set de grande qualité, les Red Dragons ont raté leur départ. L’Allemagne a filé au marquoir 3-7. Sam Deroo et Cie ont grignoté leur retard et assuré la jonction à 13-13. S’en est suivi un coude à coude. Poussés par le public, les Belges ont finalement arraché le set 25-23.

La deuxième manche a aussi été très disputée et équilibrée dans un premier temps. L’équipe de Brecht Van Kerckhove s’est toutefois progressivement isolée jusqu’à 22-15. Le joueur vedette allemand Georg Grozer, pâle face à la Serbie, n’était pas non plus à son plus haut niveau. Les Red Dragons remportaient le 2e set 25-17.

Dos au mur, les Allemands ont pris la 3e manche à bras le corps et se sont envolés au marquoir : 1-8 et 5-15. Le set semblait joué, mais les Belges ont réagi et sont revenus à 14-16 et 19-22 mais l’Allemagne concluait néanmoins 22-25.

Grâce à un excellent service de Ruben Schott, les Allemands ont pris les devants dans la 4e manche 1-6. Cette fois, les Red Dragons n’eurent pas voix au chapitre. Les vice-champions d’Europe menaient encore 9-18 et concluaient 15-25.

Dans le jeu décisif, les Red Dragons se sont repris. Poussés par un excellent Deroo, ils ont pris un bon départ (4-1), mais Grozer et ses coéquipiers n’avaient pas l’intention d’abdiquer (4-5). L’indécision demeurait entière. A 14-12, la Belgique bénéficia de deux balles de match. Hendrik Tuerlinckx n’a pas manqué la seconde : 15-13.

Avec deux victoires et 5 points, la Belgique prend la tête du groupe B. La rencontre Slovaquie-Autriche doit encore se jouer samedi soir à Bruxelles.

Les trois derniers matchs des Red Dragons sont programmés à la Lotto Arena d’Anvers : dimanche (15h30) contre l’Espagne (FIVB 35), mardi (20h30) contre la Slovaquie (FIVB 27) et mercredi (20h30) contre la Serbie (FIVB 10), 3e de l’Euro 2017.

Les quatre premiers de chaque groupe accèdent aux huitièmes de finale. En cas de qualification en huitièmes et en quarts de finale, les Red Dragons continueront à jouer au Sportpaleis. Les demi-finales se disputeront à Ljubljana et Paris. La capitale française sera le théâtre de la finale le 29 septembre.

Source: Belga