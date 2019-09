Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille en Belgique

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Poli (réf. 16238)

Je suis une crème de chienne, extrêmement gentille, affectueuse et joyeuse. Très sociable avec tout le monde, toujours prête pour un câlin ou pour jouer à la balle. J’adore me promener et j’ai besoin d’un foyer où les gens apprécient les balades. Après avoir bien joué, rien ne me fera plus plaisir que de me coucher tout contre vous !

Sexe femelle Age 1,5 an Race Croisé Taille 43 cm Pelage Poils courts Poids 11 kg

Aladdin (réf. 16222)

J’appartenais à un chasseur qui m’a jeté comme un déchet… Je n’ai pas eu un passé joyeux, mes yeux sont tristes, je déprime… Je suis un chien calme et gentil, j’apprécie les câlins, chose toute nouvelle pour moi qui n’en avais jamais eu. J’aimerais tant pouvoir enfin me reposer dans un panier confortable, aux côtés d’un maître qui m’aimera jusqu’à la fin… Alors, mes yeux si tristes brilleront de mille étoiles !

Sexe mâle Age 5 ans Race Podenco Taille 46 cm Pelage Poils courts Poids 11 kg

Roosevelt (réf. 16390)

Avec mon frère Rowan (également à l’adoption), j’ai été trouvé dans une poubelle par une chaleur caniculaire de plus de 40°. J’étais dans un état critique mais je me suis battu pour vivre. Je suis maintenant une belle peluche noire au caractère en or, très gentil, sociable, intelligent et immensément reconnaissant. Je vais devenir assez grand mais avec une bonne éducation, je deviendrai votre meilleur compagnon !

Sexe mâle Age 4 mois Race Croisé Taille 28 cm Pelage Poils mi-longs Poids 4 kg

Vous êtes intéressé par Poli, Aladdin, Roosevelt ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr