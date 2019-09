WRC – Rallye de Turquie – Neuville: « La pluie de l’après-midi nous a aidés »

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC) ont vécu une journée de vendredi à deux visages sur les routes du rallye de Turquie, 11e des 14 manches du championnat du monde WRC. Le matin, et ce n’est pas la première fois cette saison, le duo a eu des problèmes avec la tenue de route de sa voiture lors du nettoyage de la piste. L’après-midi, ils ont remporté une spéciale qui leur a permis de remonter de la septième à la troisième place, à 0.7 seconde de Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), deuxième.

« La manière dont nous avons roulé ce matin n’était pas celle que nous voulions pour commencer le rallye », a expliqué Thierry Neuville. « Nous n’étions tout simplement pas compétitifs. La voiture ne fonctionnait pas correctement et nous n’avions pas de grip. Malgré tous nos efforts, nous n’avons pas eu de résultat. On espérait donc un revirement cet après-midi. Et c’est arrivé. Dans la cinquième étape (spéciale), nous avons passé un bon moment, mais dans la sixième étape, nous avons réussi à rattraper beaucoup de temps dans des circonstances très difficiles. Juste avant l’étape, nous avons eu une crevaison et nous avons dû passer des pneus plus souples. Nous n’avons pas pensé à l’incident et nous avons attaqué fort. Quand il a commencé à pleuvoir vers la fin de l’étape, cela nous a été favorable pour réaliser le meilleur temps et de remettre dans la course. Ce rallye est loin d’être terminé, mais nous attendons avec impatience les étapes qui nous attendent demain.

Source: Belga