Tour d’Espagne – Movistar s’excuse sur les médias sociaux

Après la vague de critiques en raison de la décision tactique d’accélérer après la chute de Primoz Roglic dans la 19e étape du Tour d’Espagne cycliste, l’équipe Movistar espagnole s’est excusée vendredi soir sur ses médias sociaux.

« L’équipe Movistar tient à s’excuser pour ce qui s’est passé pendant la course d’aujourd’hui dans la Vuelta. Notre façon de courir n’a fait que suivre la stratégie que nous avions définie pour la course, et n’était en aucun cas destinée à profiter des chutes de nos concurrents », a déclaré le message diffusé sur Twitter.

« Nous espérons que des événements comme celui d’aujourd’hui contribueront à créer un ensemble unique de règles, tant pour les équipes que pour les commissaires de course, dans l’intérêt de tous. »

Source: Belga