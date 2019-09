Quinten Hermans et Corné van Kessel rejoindront Wanty-Gobert en janvier

Les spécialistes de cyclocross Quinten Hermans, 24 ans, et le Néerlandais Corné van Kessel, 28 ans, vont changer d’équipe le 1er janvier. Ils quitte Telenet Baloise de Sven Nys et vont porter les couleurs de Wanty-Gobert de Hilaire Van der Schueren, qui fonde une nouvelle équipe de cyclo-cross. Wanty-Gobert a annoncé ces arrivées sur son site Web vendredi. La nouvelle formation de cyclocross de Wanty-Gobert s’appellera Tormans CX by Wanty-Gobert. Durant l’été, Hermans et Van Kessel, qui ont tous deux signé un contrat de trois ans, rouleront avec l’équipe sur route de Hilaire Van der Schueren. Leur manager, Hans van Kasteren va aussi rejoindre Wanty-Gobert.

.

Source: Belga