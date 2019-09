Proximus League – Lokeren (1-1 contre Westerlo) n’a toujours pas gagné

Le match d’ouverture de la 6e journée de la Proximus League de football s’est terminé sur un partage entre Lokeren et Westerlo. Les deux buts ont été inscrits par les Campinois: Kurt Abrahams (28e, 0-1) leur a donné l’avance mais Maxime Biset a marqué contre son camp (34e, 1-1) en faveur des Waelandiens. Au classement, Westerlo (13 points) prend la première place en attendant le résultats du choc entre l’Union Saint-Gilloise et OH Louvain. Lokeren, qui n’a pas encore gagné un match, cède la dernière place à Roulers, qui compte également deux points mais a une moins bonne différence de but.

Samedi 17h00, les Unionistes (3e, 10 points) vont tenter de mettre fin à une série de deux matchs sans victoire face à OH Louvain (2e, 11 points). En soirée, 20h30, le Beerschot (5e, 7 points) reçoit Lommel (6e, 3 points).

A la suite du forfait de Roulers, le match prévu dimanche face à Virton n’aura pas lieu. Du coup, les Gaumais (4es, 9 points) décrocheront sur le tapis vert une quatrième victoire d’affilée.

Source: Belga