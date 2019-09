Mathieu van der Poel remporte la 7e étape du Tour de Grande-Bretagne

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté la 7e et avant-dernière étape du Tour de Grande-Bretagne cycliste (2.HC), qui a relié vendredi Warwick à Burton Dassett Country Park sur 188,7 km. Le Néerlandais, leader du classement général, s’est imposé devant l’Italien Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), 2e à 1 seconde, et l’Australien Simon Clarke (EF Education First), 3e à 3 secondes. L’Italien Davide Cimolai (Israel Cycling Academy) a pris la 4e place à 3 secondes, devant les Belges Tiesj Benoot (Lotto Soudal) et Jasper De Buyst (Lotto Soudal).

Au général, van der Poel compte 12 secondes d’avance sur Trentin et 40 sur De Buyst, qui grimpe de la 4e à la 3e place. Benoot est 9e du général à 57 secondes.

Le 16e Tour de Grande-Bretagne se terminera samedi par une étape de 166 km entre Altrincham et Manchester. L’année dernière, la victoire était revenue au Français Julian Alaphilippe, absent cette année.

Source: Belga