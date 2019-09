Le cdH souhaite « plein succès » aux nouveaux gouvernements

Le président du cdH Maxime Prévot a félicité vendredi les nouveaux ministres des gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le PS, le MR et Ecolo ont fait connaître durant la nuit les noms de leurs ministres. Les deux gouvernements seront présidés par Elio Di Rupo et Pierre-Yves Jeholet. « Soyons bons joueurs et souhaitons plein succès aux nouveaux gouvernements dans l’intérêt des Wallons et Bruxellois », a indiqué vendredi Maxime Prévot sur Twitter.

Crédité de 10 sièges, le cdH a fait le choix de rejoindre les bancs de l’opposition. Maxime Prévot a annoncé le lancement d’un chantier de refondation du parti.

Sur la RTBF, le président des centristes a dit jeudi soir vouloir mener une opposition constructive. « Le cdH ne mènera pas une opposition au bazooka », a-t-il dit.

Source: Belga