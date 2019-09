Euro de volley (m) – Les Red Dragons débutent par une victoire face à l’Autriche

Les Red Dragons belges, 12es mondiaux et 4es du précédent Euro, ont bien entamé le 31e championnat d’Europe de volleyball (messieurs). Vendredi soir au Palais 12 de Bruxelles, l’équipe nationale belge a battu l’Autriche (FIVB 37) 3 sets à 0 (25-17, 25-23, 25-17) en 1h24 de jeu. Dans les autres matchs du groupe B joués vendredi, la Serbie a battu l’Allemagne 3 sets à 0 (25-21, 25-17, 25-15) et la Slovaquie a pris le meilleur de justesse sur l’Espagne 3 à 2 (25-23, 25-23, 20-25, 16-25 et 18-16).

La Belgique rencontrera l’Allemagne samedi (17h30), toujours au Palais 12. Les trois matchs suivants sont programmés à la Lotto Arena d’Anvers dimanche (15h30) contre l’Espagne, mardi (20h30) contre la Slovaquie et mercredi (20h30) contre la Serbie.

Les quatre premiers de chaque groupe accèdent aux huitièmes de finale.

Source: Belga